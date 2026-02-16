Otizmli İngiliz çocuk Joshua'nın nefret karşıtı kek yolculuğunda hedef Türk camilerini ziyaret etmek

İngiltere'de aşırı sağ görüşlü bir kişinin Peterborough kentindeki bir camide gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı nefret eylemi, konuşma engelli, 12 yaşındaki otizmli Joshua ile babası Dan Harris'in öncülüğünde başlatılan iyilik kampanyasına dönüştü.

Baba-oğulun 60'tan fazla camiyi ziyaret ederek cemaatle bir araya geldiği ve kek dağıttığı girişimde, bir sonraki hedefin Türk camilerini ziyaret etmek olduğu bildirildi.

Ekim 2025'te, Peterborough kentindeki bir camiye gelen aşırı sağcı Alexander Hooper, camide abdest alanların yanına oturarak İslam ve Müslümanlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandı.

Cami cemaatinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edilirken, 57 yaşındaki Hooper ile kendisini cami dışına çıkarmaya çalışan kadın polis arasında arbede yaşandı. Kadın polis, cemaatin de desteğiyle Hooper'ı gözaltına aldı.

İngiliz basınında "Alma Road Camisi olayı" olarak anılan saldırı, ülkede son dönemde artış gösteren aşırı sağ kaynaklı şiddet ve nefret olaylarının bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Kentte yaşayan Dan Harris, olayın ardından Müslümanlara destek vermek ve "Yalnız değilsiniz" mesajı vermek amacıyla 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua ile camiyi ziyaret etmeye karar verdi.

"Joshie Man" lakabıyla tanınan Joshua, cemaate dağıtmak üzere evde kek hazırladı ve baba-oğul ilk cami ziyaretini gerçekleştirdi. Başlangıçta tek seferlik planlanan ziyaret, kısa sürede Joshua'nın ülke genelinde camileri dolaştığı bir iyilik kampanyasına dönüştü."

Baba-oğul, aşırı sağcı çevrelerden aldıkları tehdit ve hakaretlerin ardından cami ziyaretlerini "Nefret etme, kek yap" sloganıyla yürütülen bir kampanya haline getirdi.

Geleneksel takkeler takıp kandura (Arapların giydiği uzun erkek elbisesi) giyen baba-oğul, o tarihten bu yana İngiltere genelinde 60'ın üzerinde camiyi ziyaret ederek cemaatle bir araya geldi ve Joshua'nın hazırladığı kekleri dağıttılar.

Cemaatle birlikte camide namaz kılan Joshua'nın bu ziyaretler sayesinde sosyalleştiği, sakinleştiği ve camilerin huzurlu ortamına dikkat çektiği ifade edildi.

Konuşma engelli Joshua'nın, babasının kolundaki alfabe dövmesindeki harfleri işaret ederek iletişim kurduğu belirtildi.

"Tehdit aldıkça daha çok camiye gitmeye başladık"

AA muhabiri, "Joshie Man" lakabıyla tanınan Joshua ile babası Dan Harris'in İngiltere'nin önde gelen ibadet merkezlerinden Londra Merkez Camisi'ne gerçekleştirdiği ziyareti izleyerek Harris ile kampanyanın ayrıntılarını konuştu.

Harris, "Hikaye hiç beklenmedik bir şekilde başladı." diyerek, Alma Road Camisi'ndeki Müslümanları tanıdığı için onlara destek amacıyla yapılan ilk ziyaretin, bugün 60'tan fazla caminin ziyaret edildiği bir kampanyaya dönüştüğünü anlattı.

Aşırı sağcıların Britanya toplumunu yansıtmadığını belirten Harris, "Dayanışma göstermek istedik. 12 yaşındaki konuşma engelli oğlum Joshua, 'Joshie Man' olarak tanınıyor. Kek yapmayı çok seviyor. Onun hazırladığı kekleri götürdük ve o gün çekilen video dünya genelinde viral oldu." ifadelerini kullandı.

Harris, ilk ziyaretin ardından hakaret ve tehdit aldıklarını belirterek, "Bu sözleri, İngiltere'nin güzel kentlerinden Peterborough'da yaşayan ayrıcalıklı, beyaz, orta sınıf bir İngiliz erkeğe söylüyorlarsa, ülkedeki diğer insanlar için durum nasıldır?" değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte ülkede Müslüman karşıtlığı ve aşırı sağ tehdidi konusunda farkındalığının arttığını dile getiren Harris, bu tür girişimlere karşı çıkan kişilerin de hedef alınabildiğini söyledi.

Aldıkları isimsiz mektuplar, ölüm tehditleri ve Joshua'ya yönelik hakaretlere değinen Harris, "Tehditler arttıkça daha fazla cami ziyaret etmeye başladık. Kısa süre önce Medine'ye davet edildik. Çok özel bir deneyimdi ve oraya gidebildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz." dedi.

"Joshie Man, Türk camilerinin ihtişamına hayran kalır"

Harris, farklı ülkelerde de camileri ziyaret ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'ye gitmeyi çok istiyoruz. Dünyadaki en güzel camilerin bazıları orada. Henüz gitme şansımız olmadı ama eğer gidersek Joshie, onların ihtişamına, huzur ve görkem duygusuna hayran kalır. İnternette fotoğraflarını gördüm ama bence gerçeği tam olarak yansıtmıyordur." diye konuştu.

Oğlunun camilere gitmeye başladıktan sonra yaşanan değişimi anlatan Harris, "Artık tüm dünyada binlerce, hatta milyonlarca yeni amca ve teyzesi olduğunu hissediyoruz. İnsanlar bu küçük çocuğa ilgi gösteriyor. Bu bize çok büyük bir huzur veriyor." dedi.

Harris, geleneksel medyada ve sosyal medyadaki söylemi aşırı sağın şekillendirdiğini, ancak gerçeğin bunun tersi olduğunu belirtti.

Kampanyada bir sonraki adımın Türkiye'yi görmek olduğunun altını çizen Harris, "Türkiye'ye gitmeyi gerçekten istiyoruz. O güzel camileri gezmek istiyoruz. Birçok ülkeden davet alıyoruz. Hepsine gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslüman olmayan bir baba-oğul olarak camilerde konukseverlikle karşılandıklarına da değinen Harris, "Bu çok eşsiz bir deneyim. Yakın zamanda Suudi Arabistan'daydık. Oradaki misafirperverlik karşısında gerçekten şaşırdım. Sokakta ya da camilerde gördüğümüz insanlar senin için daha fazlasını yapmak istiyorlar. Bence bu, İslam'ın doğasında var olan veya genel olarak yabancılara ve komşulara karşı yardımsever olma yönündeki dini emirlerden kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Camiyi yılda 9 bin İngiliz çocuk geziyor

Londra Merkez Camisi İslam Kültür Merkezi Genel Müdürü Dr. Ahmad Al-Dubayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Joshua gibi çocukları camide ağırlamaktan her zaman memnuniyet duyduklarını belirterek, İngiliz okullarından camiye yılda yaklaşık 9 bin öğrencinin gezi amacıyla geldiğini söyledi.

Bu öğrencilerin çoğunluğunun Müslüman olmadığını ifade eden Al-Dubayan, caminin İngiltere toplumuna çeşitli alanlarda katkı sunduğunu vurguladı.

İnsani yardım, gıda desteği ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerini kaydeden Al-Dubayan, Joshua'nın camilerde huzur bulmasının anlamlı bir mesaj içerdiğini belirterek, "Camiler manevi ortamlardır. Camiye gelenler Allah rızası için ibadet eder ve kendi iç dünyalarına yönelir. Bu da çocukların veya 'Joshie Man' gibi ziyaretçilerin hissettiği huzurun kaynağını oluşturur." ifadelerini kullandı.