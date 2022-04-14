Otizmli ikizler dünya şampiyonası için 145 gündür aralıksız kayak yapıyor

OTİZMLİ ikiz milli kayakçılar 18 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, 2023'te katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na sezonun bittiği Palandöken'de 145 gündür ara vermeden günde 4 saat kayak yapıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, kayak antrenörleri Önder Türkmen ve Murat Türkmen eşliğinde günde 4 saat kayak yapıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, sezonun bitmesine rağmen çalışarak güçlerine güç katıyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, 2 yıldır pandemi nedeniyle ertelenen 2023'te yapılması planlanan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İkizler şampiyon olacaklarını söylerken babaları Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 'Meleklerim' dediği otizmli çocukları ile gurur duyduğunu söyledi.