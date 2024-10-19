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Otizmli Genç Sanatçı Yiğit Tekeli'nin Resim Tutkusu

Otizmli Genç Sanatçı Yiğit Tekeli'nin Resim Tutkusu
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Antalya'da evlat edinilen otizmli Yiğit Tekeli, resim yaparak hayallerini gerçekleştiriyor. Ailesinin yönlendirmesiyle eğitim alan Yiğit, yaratıcılığı ile dikkat çekiyor ve resimlerinin sergileneceği bir etkinlik bekleniyor.

ANTALYA'da evlat edinilen otizmli Yiğit Tekeli (21), çizdiği resimleri fark eden ailesinin yönlendirmesi ile eğitim almaya başladı. Tuvallere çizdiği resimlerle hayran bırakan Tekeli, "Resim yapmayı çok seviyorum. Akrilik boya, toz pastel boya kullanıyorum ve tuval çalışmaları yapıyorum" dedi.

Ankara'da 35 yıl önce evlenen Hatice ve Yusuf Tekeli çifti, çocukları olmayınca tedaviye başladı. Tüm tedavilerin sonuçsuz kalmasıyla çift, evlat edinmeye karar verdi. Çift, polis memuru Yusuf Tekeli'nin tayini Isparta'ya çıkınca buradaki kuruma evlat edinmek için başvuruda bulundu. 2003 yılında gelen telefonla kendilerini kurumda bulan Tekeli çifti, 3 aylık Yiğit ile ilk defa karşılaştı. Yanlarında Yiğit'e giydirecekleri kıyafetleri de götüren çift, büyük mutluluk yaşadı. 1 yıl boyunca kurumun gözetiminde Yiğit'e anne babalık yapan Tekeli çifti, 2004 yılında mahkeme kararıyla Yiğit'i nüfuslarına geçirdi.

ARKADAŞLARINA DA İLHAM OLDU

Normal bir çocukluk geçiren Yiğit, 2,5 yaşına geldiğinde hareketlerinde değişiklikler başladı. Konuşmasında ve hareketlerindeki değişikliklerden şüphelenen çift, çocuklarını doktora götürdü. Tetkikler sonunda Yiğit'e epilepsi ve yüzde 40 otizm teşhisi konuldu. Yiğit hem tedaviye hem de özel eğitime başladı. Çocuklarını evde çizdiği resimleri gören aile, Yiğit'i resme de yönlendirdi. Akdeniz Otizm Derneği'nin Aksu ilçesinde kurduğu okulda resim dersleri almaya başlayan Yiğit, yaratıcılığı ve çizdiği resimlerle hayran bıraktı. Kendisi gibi otizmli arkadaşlarına da ilham olan Yiğit'in çizdiği resimler, okulun resim sınıfında sergileniyor. Ayrıca Yiğit'in resimlerinin yer alacağı bir sergi de planlanıyor.

'YARATICILIĞI İLERİ SEVİYEDE'

Yiğit'in resim konusunda başarılı olduğunu söyleyen resim öğretmeni Tutku Varışlı Er, "Yiğit, öğrencilerimizden en iyisi. En son kendisiyle toz pastel çalışması yaptık. Kendisi yağlı boya, akrilik boya ile yapılan çalışmalarda çok iyi. Yaratıcılığı ileri seviyede. Daha çok akrilik boya çalışıyoruz. Farklı yaş gruplarıyla farklı çalışmalar yapıyoruz ama Yiğit ile birebir çalışabiliyoruz. Çalışmalarını en son bir sergiye dönüştürmeyi düşünüyoruz" dedi. Okulda ve evde resim yapmaya devam eden Yiğit Tekeli de "Resim yapmayı çok seviyorum. Akrilik boya, toz pastel boya kullanıyorum ve tuval çalışmaları yapıyorum. Benim ve arkadaşlarımın birçok resmi var. Resim yapmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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