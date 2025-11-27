Haberler

Otizmli Genç, Pilot Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen etkinlikte otizmli Server Tolga Doğan, pilot üniforması giyerek uçak kokpitine oturup hayalini gerçekleştirdi. Kızılcahamam Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, Doğan'ın annesi, otizmin engel olmadığını ve oğlunun bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduklarını belirtti.

ANKARA'da pilotluk hayali kuran otizmli Server Tolga Doğan (31), 'Hayaller Engel Tanımaz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, pilot üniforması giyip uçak kokpitine oturdu.

Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı. Etkinlik kapsamında kokpite geçen Server Tolga Doğan, butonlara ve göstergelere dokunurken uzun zamandır kurduğu bir hayalin gerçek olmasının mutluluğunu yaşadı. Server Tolga Doğan, pilot olmayı çocukluktan beri çok istediğini söyleyerek, "Uçağa binmek, pilot olmak çocukluk hayalimdi. Uçağa binmek benim için bir sanattı. Çocukluğundan beri uçağa binme hayalim vardı. Uçağa binmek istiyordum. Şükürler olsun ki hayalim bugün gerçek oldu. Buraya geldim, üniformamı giydim ve müzeyi gezdim daha sonra da savaş uçaklarına bindim. Heyecanlandım ve çok iyi hissettim" dedi.

'OTİZM BİR ENGEL DEĞİL'

Server Tolga Doğan'ın annesi Sevda Doğan ise "Küçüklüğünden beri pilot olmak istiyordu. Öncelikle Ankara Hava Müzesi'ne, komutanlarımıza ve belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Küçükken Tolga'nın bir oyuncak uçağı vardı. Uçağının sesi normal bir uçak gibi çıkıyordu. O uçağıyla oynamayı çok severdi. Sürekli 'ben pilot olacağım' derdi. Bugüne kısmetmiş, şükürler olsun ki oğlum pilot oldu. Savaş uçaklarına bindi ve çok heyecan vericiydi. Onun adına çok mutlu oldum, çok sevinçliyiz. Oğlum otizmli bir birey. Otizm bir engel değil aslında. Sadece kendini ifade etmede biraz zorlanıyor, onun dışında başka bir zorluğu yok. Onu da bir şekilde sevgiyle aşarız. Bu etkinliği, Kızılcahamam Belediyesi düşündü. Eve gelip röportaj yaptılar. Tolga'ya mesleki olarak ne olmak istediğini sordular. Tolga hiç düşünmeden 'Ben pilot olmak istiyorum' deyince sağ olsunlar bir gün de olsa onu yaşamasına fırsat verildi. Komutanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tolga'yla birlikte gezerken bir pilot arkadaşın da ona destek vermesi ayrıca onur vericiydi. Çok gururlandık ve çok sevindik" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.