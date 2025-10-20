Otizmli Çocuklar ve Aileleri Diyarbakır ile Mardin'i Ziyaret Etti

Malatya'da yaşayan otizmli çocuklar ve aileleri, Diyarbakır ve Mardin'i gezdi.

İlk önce Diyarbakır'a giden aileler burada Ulu Cami, On Gözlü Köprü, daha sonra ise Mardin'de Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Midyat'ı görme fırsatı buldu.

Malatya Otizmli Anneleri Dernek Başkanı Suzan Kırık, yaptığı açıklamada, otizmli çocuklar ve aileler için önemli bir program olduğunu söyledi.

İki ilde de önemli alanları gezdiklerini belirten Kırık, ziyarette keyifli anların yaşandığını ifade etti.