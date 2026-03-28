Adıyaman'da kaybolan otizmli Fırat Can'ın cansız bedeni bulundu

Adıyaman'da kaybolan otizmli Fırat Can'ın cansız bedeni bulundu
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel'in cansız bedeni HES Göleti kıyısında bulundu. Ailesinin arama çalışmalarının ardından dalgıç ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan otizmli Fırat Can Temel'in (8) HES Göleti kıyısında cansız bedenine ulaşıldı.

Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine, yakınlarını ziyarete gelen İbrahim-Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can, evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları, arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama yaptı. Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Kotur Çayı'nda arama yapılmasına karar verildi.

DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES Göleti'nde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada HES göleti kıyısında Fırat Can Temel'in cansız bedenine ulaşıldı. Temel'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çelikhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
