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Otizmi Fark Et, Kabul Et etkinliği düzenlendi

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Otizmi Fark Et, Kabul Et" etkinliği gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hamit-Fatma Atay Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Otizmi Fark Et, Kabul Et" etkinliğinde, otizmli çocuklarla tiyatro gösterisi sunuldu.

Daha sonra boyama etkinliğinin ardından balon uçuruldu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Zekeriya Selamet, Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Besnik Türkeşi, Otizmle Yaşam Derneği Başkanı Gülser Ergün, Hamit-Fatma Atay Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Esin Gülizar Demirel ile aileler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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