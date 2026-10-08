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Otizm Dostu Restoran Rehberi 350 işletmeye ulaştı, Toplumsal Duyarlılık Ödülü'nü aldı

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Otizm Dostu Restoran Rehberi 350 işletmeye ulaştı, Toplumsal Duyarlılık Ödülü'nü aldı
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Karabük Üniversitesi ve Safranbolu TSO iş birliğiyle hazırlanan Otizm Dostu Restoran Rehberi, Feed the Future Ödülleri'nde Toplumsal Duyarlılık ödülü aldı. Proje, 350 işletmede uygulanarak otizmli bireylerin restoranlardan daha rahat yararlanmasını amaçlıyor.

(İSTANBUL) - Karabük Üniversitesi ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde hazırlanan "Otizm Dostu Restoran Rehberi" projesi, Feed the Future Ödülleri'nde "Toplumsal Duyarlılık" kategorisinde ödüllendirildi. Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, aynı etkinlikte sürdürülebilir gelecek panellerine katkıları dolayısıyla da ödül aldı.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni, 29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirildi.

"Yerli ve Milli Kahramanlar" temalı yarışmada, "Otizm Dostu Restoran Rehberi" projesi "Toplumsal Duyarlılık" kapsamında ödüle değer görüldü. Tolgahan Tabak, proje ödülünü Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan, sürdürülebilir gelecek panellerine katkıları dolayısıyla verilen ödülünü ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'dan aldı.

OTİZM DOSTU RESTORAN UYGULAMALARI 350 İŞLETMEYE ULAŞTI

Karabük Üniversitesi ile Safranbolu TSO iş birliğinde hazırlanan proje, Türkiye'nin önde gelen 350 işletmesinde uygulamaya geçti. Proje, otizmli bireylerin ve ailelerinin restoran hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmesini desteklemeyi, işletmelerde otizm konusunda farkındalığı artırmayı ve kapsayıcı hizmet anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Akademik birikimi sektörün hizmet uygulamalarıyla buluşturan çalışma, restoranlarda farklı ihtiyaçlara duyarlı hizmet ortamlarının geliştirilmesine ve otizmli bireylerle ailelerinin sosyal yaşama katılımının desteklenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA
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