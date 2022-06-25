Otelci çifti öldüren yeğenlere 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nuri Yıldız cinayetinde, Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu ortaya çıkan şüpheliler Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım. Yavrumun katillerinin en ağır cezayı aldıkları anı görmek için yaşıyorum. Hayattaki her şeyi unuttuk. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım." dedi.

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda, 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobilin yandığı ihbarı yapıldı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede, koltukta kan izleri tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız'ı (38) boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Şüphelilerin Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, Beylikdüzü'nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ANNE: 9 AYDIR YAŞAMIYORUM, ENKAZIM

"DOSYADA DELİLLER SABİT"

Avukat Eren Serdar DHA'ya yaptığı açıklamada, savcılığın hazırladığı iddianamenin Küçükekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini belirtti. Serdar, "Sanıklar, 'Kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Mala zarar verme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanacak. Dosyada deliller sabit" dedi.