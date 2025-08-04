Otel Yangını ile İlgili Soruşturma İzni Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Bakanlık, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
Avustralya'da 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı

Dünyanın bir yanı bu halde! 80'lerden beri böylesi görülmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Jakobs kararı

Galatasaray sözleşmesini uzattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.