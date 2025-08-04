Otel Yangını ile İlgili Soruşturma İzni Verildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
Bakanlık, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel