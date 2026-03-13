ÖSYM, pazar günü 3 sınav düzenleyecek

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı tarafından pazar günü 3 sınav birden gerçekleştirilecek.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1'inci Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Dönem) 15 Mart Pazar günü yapılacak. MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS), 50 ilde 52 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 133 bina ve bin 875 salon kullanılacak. MEB'te öğretmen olarak görev yapan adayların katılacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sonuçlar 9 Nisan'da açıklanacak.

TUS 14 İLDE, STS TIP DOKTORLUĞU ANKARA'DA DÜZENLENECEK

2026-TUS 1'inci Dönem 14 il ve 15 sınav merkezinde Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi şeklinde yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve bin 198 salon, Klinik Tıp Bilimleri Testi için 69 bina ve bin 263 salon kullanılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 32 bin 927, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne 34 bin 531 aday katılacak. 2026-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Dönem ise yalnız Ankara'da 1'inci aşama ve 2'nci aşama olarak düzenlenecek. 1'inci aşama için 1 bina ve 3 salon, 2'nci aşama için 5 bina ve 76 salon kullanılacak. 1'inci aşamaya 52, 2'nci aşamaya 1439 aday katılacak.

SONUÇLAR 15 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak. 2 sınav için testler, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak. Adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden önceki oturumlar saat 12.30'da, öğleden sonraki oturumlar saat 17.00'de sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, TUS 1'inci Dönem için 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınavların sonuçları 15 Nisan'da açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü saat 07.00-14.30 arasında açık tutulacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinde erişime açıldı.

'15 BİN 613 GÖREVLİ SINAVLARDA GÖREV YAPACAK'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Pazar günü düzenlenecek sınavlar, hem adayların bireysel mesleki geleceğini şekillendirmesi hem de eğitim ve sağlık sistemine nitelikli insan gücünü karşılayacak olması dolayısıyla ülkemiz için önem arz etmektedir. Sınavlara hazırlıklarımızı bu bilinçle tamamladık. Emniyet görevlisi dahil 15 bin 613 görevli sınavlarda görev yapacak. Sınavlara başvuran 369 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 784 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan 4 aday sınavlara katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 4 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı