ÖSYM 51. Yılında Fidan Dikim Etkinliği Düzenledi

Güncelleme:
ÖSYM, 51. kuruluş yılı vesilesiyle fidan dikim etkinliği düzenleyerek, yıllık geleneklerini sürdürdü. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, etkinlikte çevresel sorumluluklarının önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Ösym Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ösym'nin 51'inci yılına özel düzenlenen fidan dikme etkinliğinde konuştu. Ersoy, "Ösym olarak geleneksel hale getirdiğimiz fidan dikimine bu yıl da devam ettik. Geçen bin 500 fidan dikerek oluşturduğumuz ÖSYM Başkanlığı Hatıra Ormanı'na bu yıla 250 fidan dikimi daha gerçekleştirdik. 19 Kasım ÖSYM'nin kuruluş yıldönümü, bu vesileyle her yıl ağaç dikimi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisinde oluşturulan ÖSYM Başkanlığı Hatıra Ormanı'na 50. yıl kapsamında dikilen bin 500 fidanın ardından 51. yılda da 250 fidan dikimi gerçekleştirildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve ÖSYM çalışanları tarafından gerçekleştirilen fidan dikiminde yüzlerce fidan toprak ile buluştu.

"Yeşil Vatan Seferberliği"nin parçası olmaktan onur duyduklarını ifade eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM olarak geleneksel hale getirdiğimiz fidan dikimine bu yıl da devam ettik. Geçen bin 500 fidan dikerek oluşturduğumuz ÖSYM Başkanlığı Hatıra Ormanı'na bu yıla 250 fidan dikimi daha gerçekleştirdik. 19 Kasım ÖSYM'nin kuruluş yıldönümü, bu vesileyle her yıl ağaç dikimi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ağaçlandırma seferberliğinde 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan' diyerek diktiğimiz fidanlar geleceğe nefes olacak. Bizlere emanet olan bu vatanı gelecek nesillere çok daha güzel şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

Konuşmanın devamında çevresel sorunların küresel ölçekte büyümeye devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "İnsan üzerinde yaşadığı toprağı en güzel şekilde imar etmekle de sorumludur. Bu sorumluluk yalnızca bugüne değil, bizden sonra gelecek nesillere karşı da bir görevdir. Yeşilin emanet olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Sevgi ile yeşeren her şey daim olur. Burada sevgi ve emekle fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Yıllar sonra diktiğimiz bu fidanların gölgesinde oturmak bizler için mutluluk kaynağı olacaktır. Her yıl bu ormanı büyütmeyi, tüm çalışanlarımızı bu sürece dahil etmeyi ve sıfır atık politikalarını ÖSYM'de geliştirmeyi hedefliyoruz. Yeşil Türkiye, Sıfır Atık hassasiyetiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

Yüzlerce personelin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

