ÖSYM 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercihleri bugün başladı, 4 Kasım'da sona erecek

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek.

2026-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA