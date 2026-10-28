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ÖSYM 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercihleri bugün başladı, 4 Kasım'da sona erecek

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ÖSYM'nin 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başladı. Adaylar, tercihlerini 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek.

2026-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA
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