ÖSYM 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercihleri bugün başladı, 4 Kasım'da sona erecek

ÖSYM 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercihleri bugün başladı, 4 Kasım'da sona erecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM'nin 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başladı. Adaylar, tercihlerini 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek.
2026-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.
Kaynak: AA