ÖSYM 2026-KPSS Lisans sonuçlarını 7 Ekim 06.00'dan itibaren erişime açtı

ÖSYM 2026-KPSS Lisans sonuçlarını 7 Ekim 06.00'dan itibaren erişime açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara 7 Ekim saat 06.00'dan itibaren sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA