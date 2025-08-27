ÖSYM, 2025 Yurt Dışından Öğrenci Sınavı Başvuru Süresini Uzattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresini 4 Eylül'e kadar uzattı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin web sitesinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 4 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de düzenlenecek 2025-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
