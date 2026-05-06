OSTİM Teknik Üniversitesi "Uluslararası Kültür Günü"nün 7'ncisini düzenledi

OSTİM Teknik Üniversitesi, 83 farklı ülkeden 2 bin 304 öğrencisinin katılımıyla 7. Uluslararası Kültür Günü etkinliğini düzenledi. Etkinlik, kültürel zenginlikleri müzik, dans ve geleneksel lezzetlerle tanıtma fırsatı sundu.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nce bu yıl 7. Uluslararası Kültür Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çeşitli ülkelerden öğrenciler kendi kültürlerini müzik, dans, geleneksel kıyafetler ve lezzetlerle tanıtma fırsatı buldu.

Etkinliğin açılışında konuşan, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Polat, üniversitenin 83 farklı ülkeden 2 bin 304 öğrencisiyle küçük bir dünya olduğunu belirtti.

Bu çeşitliliğin yalnızca sayısal bir veri olmadığına işaret eden Polat, bunun, kültürel, düşünsel ve insani değerler açısından büyük bir zenginlik sunduğunu ifade etti.

Etkinliğin asıl mimarlarının öğrenciler olduğunu dile getiren Polat, barış, dostluk ve karşılıklı anlayışın hakim olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Gine, Güney Kore, Irak, İran, Kamboçya, Kazakistan, Malezya, Mali, Mısır, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Paraguay, Rusya, Ruanda, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Ürdün ve Yemen'den katılımcıların yer aldığı etkinliğe, SESRIC, TİKA ve TÜRKSOY gibi uluslararası kuruluşlar da katkı sundu.

Etkinliğe, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, TÜRKSOY Daire Başkanı Melik Özsöz ile çok sayıda ülkenin temsilcisi ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
