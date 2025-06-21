Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Silahla Öldürüldü
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Tartışma sonucu gerçekleşen olayda, Canpolat ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.
Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel