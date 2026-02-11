Macar arkeolog Adrienn Papp, Pera Müzesi'nde Osmanlı dönemi Budin üzerine konuşacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle "Adrienn Papp ile Osmanlı Budin'ine Bir Bakış: Arkeolojik Kazılarda Bulunan Ağırlıklar" başlıklı seminer düzenleyecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek seminerde, Macar arekoloj ve tarihçi Adrienn Papp, 1541-1686 yılları arasında Osmanlı idaresindeki Budin'in çok katmanlı yapısını ele alacak.

Papp, aynı zamanda kazılarda bulunan terazi ve kantarlar üzerinden kenti yorumlayacak. Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek etkinlik ücretsiz olarak katılımcılara açık.