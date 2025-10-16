Haberler

Osmaniye Valisi Yılmaz, Öksüz ve Yetim Çocuklarla Bir Araya Geldi

Osmaniye Valisi Yılmaz, Öksüz ve Yetim Çocuklarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde öksüz ve yetim çocuklarla bir araya gelerek onlara çanta, kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Yılmaz, çocukların yüzlerinin gülmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda öksüz ve yetim çocuklarla bir araya geldi.

Yılmaz, Türkmen beldesindeki bir salonda düzenlenen programda, öksüz ve yetim çocuklara çanta, kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Yaptığı konuşmada ebeveynlerini kaybeden çocukların yüzünün gülmesi için çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, " Çocuk, öksüz ve yetim gülerse dünya güler. Çocuklarımızla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. İyi ki varlar, inşallah hep var olsunlar." dedi.

"Aile Yılı" etkinlikleri kapsamındaki programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan da katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.