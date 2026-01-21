Haberler

Osmaniye'nin Yeni Valisi Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Osmaniye Valiliğine atanan Mehmet Fatih Serdengeçti, görevine başladı.

Giresun Valiliğinin ardından Osmaniye'de görevlendirilen Serdengeçti, Valilik bahçesinde düzenlenen törende vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumlarının yöneticileri tarafından karşılandı.

Tören mangasını ve katılımcıları selamlayan Serdengeçti, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Serdengeçti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmaniye'nin tarihi hafızası, kültürel dokusu, üretim gücü ve zengin beşeri birikimini değerlendirmeyi görev addettiğini söyledi.

Kamu hizmetlerinde adalet duygusunu pekiştiren, istişareyi esas alan ve sahayı önceleyen yönetim iklimini tesis etmeyi hedeflediklerini belirten Serdengeçti, şöyle konuştu:

"Osmaniye'mizin yarınlarını şekillendirecek en büyük gücün, gençlerimizin azmi ve çocuklarımızın hayalleri olduğuna inanıyoruz. Eğitimden spora, kültürden sanata uzanan her alanda kendine güvenen, yaşadığı şehre aidiyet duyan bir neslin yetişmesine katkı sunan her gayreti yakından takip edecek ve destekleyeceğiz."

