Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye Toprakkale'de rüzgarın devirdiği ağaç evin üzerine düştü, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Toprakkale'de rüzgarın devirdiği ağaç evin üzerine düştü, yaralanan olmadı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, Tepe Mahallesi'ndeki bir evin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken evde küçük çapta hasar oluştu ve devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, bir evin üzerine devrildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, yakındaki bir evin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evde küçük çapta bir hasar meydana geldi. Devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul önünde böyle kavga ettiler! Arkasını dönünce başına kaskı indirdi

Kavgada yapılmayacak hareket! Hem de rakibi arkasını dönmüşken
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı

8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
Hollandalı çift ikili ötanaziyle el ele hayatına son verdi! Tek oğulları 2 yıl sonra yaşadıklarını anlattı

El ele ötanaziyle öldüler! Tek oğulları o sabahı anlattı
7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi? Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu14

Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu
İnşaat yüzünden kaldırımı kullanamayınca yola indi, kamyonet çarpıp kaçtı!

Kaldırım kapanınca yola indi, ardında gözü yaşlı evlatları kaldı
Bartın'da domuz avında acı olay! İddiaya göre yabani hayvan sandığı kuzenini vurarak öldürdü

Avda çalılardan gelen sese ateş etti! Vurduğu kişi kuzeni çıktı
Yargıtay, sokak hayvanı besleyen kadına verilen mahkumiyeti onadı! Avukat: Emsal olabilir12

Sokak hayvanı besledi, köpek saldırısı yüzünden mahkum oldu!
Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

Pasta kursunda korku dolu anlar! Bir anda parladı, 5 kişi yaralandı