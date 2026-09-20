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Osmaniye Sumbas'ta oğlunu tahrayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

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Osmaniye Sumbas'ta oğlunu tahrayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan tartışmada oğluna tahrayla saldırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Saldırıda oğlu hayatını kaybetti, yaralanan gelini ve torunu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tahrayla saldırdığı oğlunu öldürüp gelini ve torununu yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'deki evde dün Aydın T'nin (41) yaşamını yitirdiği olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi T'nin (66) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Saldırıda yaralanan Mehtap T. (37) ve kızı A.T. (14) ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Evde çıkan tartışmada Fevzi T'nin tahrayla saldırdığı oğlu Aydın T. hayatını kaybetmiş, gelini Mehtap T. ve torunu A.T. yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, Fevzi T. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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