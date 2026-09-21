Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Mikserde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Kürşat Furkan E. idaresindeki 06 CTZ 333 plakalı beton mikseri, Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen mikserde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA