Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.12 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, çevre illerde de hissedildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı.

OSMANİYE KADİRLİ'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

YERİN 5 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sarsıntı yüzeye çok yakın bir noktada yaşandı. Depremin yerin sadece 5.12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Sarsıntı Osmaniye'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip yüzünden olmuştur

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Does Tayip Speak Fluent English ?

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Osmaniye is known for its PEANUTS. We love you Osmaniye. We hope you are okay. We hope you vote for an ENGLISH ONLY PARTY in the 2028 elections. Love from İstanbul. Kisses

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.