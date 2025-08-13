Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı.

OSMANİYE KADİRLİ'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

YERİN 5 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sarsıntı yüzeye çok yakın bir noktada yaşandı. Depremin yerin sadece 5.12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Sarsıntı Osmaniye'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.