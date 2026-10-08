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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin yeni akademik yılı törenle başladı

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin yeni akademik yılı törenle başladı
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin (OKÜ) 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin (OKÜ) 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, beraberindeki akademik personelle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Prof. Dr. Uzun, OKÜ 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde devam eden törende, bu yıl aralarına 2 bin 820 öğrencinin katıldığını söyledi.

Şu anda üniversitelerinde 18 bin öğrencinin eğitime devam ettiğini belirten Uzun, OKÜ'nün sadece ön lisans ve lisans düzeyinde değil, yüksek lisans ve doktora düzeyinde de önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

OKÜ'nün eğitim ve araştırma kapasitesini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Uzun, şöyle dedi:

"Bugün itibarıyla üniversitemiz, 31 tezli yüksek lisans, 17 tezsiz yüksek lisans ve 11 doktora programıyla eğitim ve araştırma kapasitesini geliştirmeyi sürdürmektedir. Üniversitemiz, 607 akademik personeliyle eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam ederken, 427 idari çalışanıyla idari süreçleri yürütmektedir. Üniversitemiz, 80 lisans ve ön lisans, 59 lisansüstü programı, merkez ve ilçelerde bulunan 8 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, uluslararası akreditasyonu olan merkezi laboratuvarıyla modern altyapıya sahip bir ihtisas üniversitesidir."

Açılış konuşmalarının ardından profesörlüğe yükselen akademisyenlere Vali Mehmet Fatih Serdengeçti tarafından cübbeleri giydirildi, belgeleri takdim edildi.

Tören, müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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