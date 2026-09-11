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Osmaniye - Kaledeki restoran yandı

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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Harun Reşit Kalesi'nde bulunan restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Harun Reşit Kalesi'nde bulunan restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Harun Reşit Kalesi'nde bulunan restoranda saat 05.50 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangın, yakınlardaki ormana sıçramadan söndürüldü. Hasar oluşan restoran, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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