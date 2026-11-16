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Osmaniye Kadirli'de yem karma makinesine düşen işçi hastanede kurtarılamadı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yukarıbozkuyu köyündeki yem fabrikasında işçi, dengesini kaybedince yem karma makinesine düştü. Ağır yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince makineden çıkarılıp kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı fabrikadaki yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yukarıbozkuyu köyündeki yem fabrikasında işçi İbrahim Arıcı (28), dengesini kaybetmesi sonucu makineye düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Arıcı, ekipler tarafından makineden çıkarılıp Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Arıcı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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