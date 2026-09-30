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Osmaniye Kadirli'de orman yangını söndürüldü, yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağıbozkuyu köyü Karayice mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağıbozkuyu köyünün Karayice mevkisindeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopter ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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