Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva Göreve Başladı

Polis Başmüfettişi Mehmet Sarıbuva, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı ve görevine başladı. Sarıbuva'nın kariyeri ve önceki görevleri hakkında bilgi verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Sarıbuva, görevine başladı.

Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Polis Başmüfettişi Mehmet Sarıbuva, Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Selçuk Okumuş'tan görevi devraldı.Görevine başlayan Sırıbuva'nın, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olup, Komiser Yardımcısı olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı sırasıyla Elazığ, Afyonkarahisar, Ankara İl Emniyet Müdürlükleri ile Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda çeşitli rütbelerde görev yaptığı öğrenildi. - OSMANİYE