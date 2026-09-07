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Osmaniye - Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye kurtardı

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OSMANİYE’de 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

OSMANİYE'de 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Merkez Fakıuşağı Mahallesi Hocalı Caddesi'ndeki Huzur Kent Sitesi'nde meydana geldi. Site sakinleri, apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri geldiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, havalandırma penceresinden özel yakalama aparatlarıyla ulaştıkları 3 yavru kediyi bulundukları yerden çıkardı. Yapılan ilk kontrollerde yavru kedilerin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi. Annelerinin sitenin bahçesinde bulunduğunun anlaşılması üzerine yavru kediler, vatandaşların talebi doğrultusunda annelerinin yanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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