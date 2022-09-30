Osmaniye haberi... Osmaniye'de tarım aletleri çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aletleri çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aletleri çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesindeki tarım aletlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelisini düzenlediği baskınla yakalayan ekipler, ele geçirilen tarım aletlerini de sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel