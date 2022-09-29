Osmaniye ve Mardin'de toplamda 52 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kadirli Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Lisesi kız öğrenci yurdunda, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan öğrenciler durumu öğretmenlerine iletti. İhbar üzerine kız yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan toplam 35 öğrenci Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MARDİN'DE 22 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Öte yandan benzer bir olay da Mardin'in de yaşandı. Derik ilçesinde bulunan Kale ortaokulu ve Seydi Keskin ortaokulundan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilere serum takılarak hayatı tehlikelerin olmadığı, zehirlenme sebebinin de gıda mühendisleri tarafından yapılacak araştırma sonrası netleşeceği belirtildi.