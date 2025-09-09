Haberler

Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, yapılan havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekarlık orman alanı zarar gördü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dekarlık orman alanı zarar görürken bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
CHP'li Ali Mahir Başarır 'Bu bir darbedir' dedi, polis memuru kayıtsız kalamadı

CHP'li Başarır'ın o sözlerine polis memuru kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.