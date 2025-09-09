Haberler

Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Alibeyli köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yağışların da destek vermesi bekleniyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede karadan müdahaleyle soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı bölgede başlayan yağışla birlikte soğutma çalışmalarının da hızla tamamlanması bekleniyor.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS, (Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır

Ali Koç'tan Tedesco için büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.