Osmaniye'de zincirleme kaza kamerada; 1 ölü, 7 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Hasan Tülü (28), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz öğrenilemeyen diğer 7 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı