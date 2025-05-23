Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 otomobil çarpıştı. Kazada 35 yaşındaki Yusuf Ziya Bikir hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Yusuf Ziya Bikir (35) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Kadirli- Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil, Yakup Evlice yönetimindeki 06 DG 8604 otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki 46 E 2646 plakalı otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı 33 FC 422 plakalı otomobiller çarpıştı. Zincirleme kazada Hayri Çikioğlu, Yakup Evlice, Hasan Saltalı, Yusuf Ziya Bikir, Cennet Bikir ile Mehmet Ateş ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücülerden Yusuf Ziya Bikir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: KADİRLİ (Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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