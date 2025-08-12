Osmaniye'de Zeytinlikte Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Osmaniye'de Zeytinlikte Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor
Güncelleme:
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, tarladan zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Evciler Mahallesi yakınındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
