Osmaniye'de yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Salim F. idaresindeki 80 AEG 796 plakalı otomobile, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi yakınlarındaki hemzemin geçitte Osmaniye'den Gaziantep istikametine giden yük treni çarptı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel