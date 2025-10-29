Osmaniye'de Yol Kenarındaki Çukura Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil yol kenarındaki çukura düştü. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGJ 387 plakalı otomobil, Osmaniye-Bahçe kara yolu otoban çıkışı yakınlarında, kontrolü kaybederek yol kenarındaki çukura düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Hasan Işlamaz - Güncel