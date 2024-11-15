Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Osmaniye'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen yangın tatbikatında, senaryo gereği yangın çıkan merkeze acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarıp yangını söndürdü.

Osmaniye'deki Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği yangın çıkan merkeze 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, merkezin ikinci katında mahsur kalan personel ve hastaları kurtardı, yangını söndürdü.

Tatbikatta katılımcılara yangına müdahale yöntemleri de gösterildi.

Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü İkvan Solak, gazetecilere, çalışmanın başarıyla sonuçlandırıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor

Günlerdir konuşulan iddia hakkında Çelik'ten açıklama
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler! Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu? Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.