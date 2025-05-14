Osmaniye'de Yangın Korkusu: 4 Ev Zarar Gördü

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Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda çıkan yangında 3 ev tamamen yanarken, 1 evde maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda bir evde çıktıktan sonra rüzgarın da etkisiyle alevlerin 3 eve daha sıçradığı yangın, korku ve paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi, 1 evde ise maddi zarar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Zorkun Yaylası'nda bir evde çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek 3 eve daha sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri ormana sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev tamamen, 1 ev ise kısmen yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı incelemenin sürdüğü belirtilirdi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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