Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki hayvanlar telef oldu
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesindeki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.
Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner