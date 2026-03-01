Haberler

Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki hayvanlar telef oldu

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesindeki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
