Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki hayvanlar telef oldu

Osmaniye'de yangın çıkan çiftlikteki 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.