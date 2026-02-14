Haberler

Doğu Akdeniz'i şiddetli yağmur vurdu

Güncelleme:
Osmaniye'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Valilik koordinesinde 192 araç ve 759 personel, bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürdü.

OSMANİYE'DE 192 ARAÇ VE 759 PERSONEL GÖREV YAPTI

Osmaniye kent genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Merkez Kurtulmuş Mahallesi'nde yola devrilerek ulaşımı kapatan ağaç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek kaldırıldı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Gün boyunca su baskını yaşanan bölgelerde ekipler tahliye çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için birçok noktada eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi.

Osmaniye Valiliği koordinesinde yağışlardan etkilenen bölgelerde geniş çaplı çalışma yürütüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada sahada toplam 192 araç ve 759 personelin görev yaptığı belirtilerek, meydana gelen olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi

Kadirli ilçesine bağlı Azaplı, Hardallık, Çukurköprü, Aşağıçiyanlı, Aydınlar, Tozlu ve Tekeli köylerinde sağanak sonrası tarım arazileri sular altında kaldı. İlçe merkezinde 3 noktada heyelan meydana gelirken, Göztaşı köyünde de toprak kayması yaşandı.

Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde de etkili yağışların ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle köy yolu ile bazı evlerde hasar oluştu. İlçede sel anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bahçe ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki bazı köylerde de toprak kaymaları meydana geldi, yollarda hasar oluştu.

İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN-Kamil ŞEKER/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
