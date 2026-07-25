Osmaniye'de yağış nedeniyle yollar göle döndü; alt geçitler kapandı, araçlar mahsur kaldı

OSMANİYE'de etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitler ulaşıma kapanırken, göle dönen yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kent merkezi ile Toprakkale ilçesinde gece saatlerinde başlayıp, sabah etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde kalan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı alt geçitler ulaşıma kapandı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. İhbarlar üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, AFAD ve ilgili kurum ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelere sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçlara müdahale ederken, su tahliyesi ve ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çalışma yürüttü. Arızalanan araçlar ise çekiciyle bulundukları yerlerden kaldırıldı. Yetkililer, etkisini yitiren yağışın ilerleyen saatlerde devam edebileceğini belirterek sürücüleri suyla kaplı yollara girmemeleri, dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı