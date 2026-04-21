Osmaniye'de 3 farklı araçta 5 kilo 90 gram uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de 3 farklı araçta yapılan aramada 5 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolundaki uygulama noktalarında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada toplam 5 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner