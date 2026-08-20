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Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Osmaniye'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 FU 099 plakalı otomobil, merkeze bağlı Ürün Yaylası yolunda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın yanına inen sağlık ekipleri, Halil İbrahim Deprem'in kaza yerinde öldüğünü tespit etti.

Kazada yaralanan 1 kişi ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı.

Yaralı, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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