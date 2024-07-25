Osmaniye'de Türkmen Belde Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişi kavgada yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde, çıkan kavgada aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Türkmen beldesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise hastane önünde güvenlik önlemi aldı.