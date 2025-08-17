Osmaniye'de Traktör Uçuruma Devrildi: 5 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mehmet Ali K'nin kullandığı traktör, Çatak Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 2'si çocuk 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Mehmet Ali K'nin kullandığı 80 AGT 735 plakalı traktör, Çatak Köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel