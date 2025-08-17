Osmaniye'de Traktör Uçuruma Devrildi: 5 Yaralı

Osmaniye'de Traktör Uçuruma Devrildi: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mehmet Ali K'nin kullandığı traktör, Çatak Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 2'si çocuk 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Mehmet Ali K'nin kullandığı 80 AGT 735 plakalı traktör, Çatak Köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.