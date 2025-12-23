Haberler

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki otomobilin sürücülerinden birisi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Erdal Babur öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerindi Kadirli- Osmaniye kara yolu Karabacak köyü Tatarlı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 LP 814 ile 31 ARN 937 plakalı otomobiller, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Kesikkeli köyü muhtar azası Erdal Babur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hastanede tedavisi sürüyor.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

