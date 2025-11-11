Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Öksüzlü mevkisinde B.A'nın kullandığı otomobil ile F.A. idaresindeki 34 ZLM 11 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel