Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Öksüzlü mevkisinde B.A'nın kullandığı otomobil ile F.A. idaresindeki 34 ZLM 11 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

